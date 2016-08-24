Рим, 24 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. В Италии в результате землетрясения погиб 21 человек, более ста жителей страны пропали без вести, передаёт Первый канал.

Кузьма Петров-Водкин. Землетрясение. 1928

Представители властей в пострадавших от подземных толчков городах Италии сообщают, что многие люди не могут выбраться из-под завалов. В стране объявлен сбор донорской крови.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильное землетрясение в Италии произошло сегодня, 24 августа. В нескольких городах страны разрушенными оказались целые кварталы. При этом серьёзно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке.

Глава МЧС России Владимир Пучков заявил, что Россия готова помочь Италии в ликвидации последствий землетрясения. Спасатели готовы вылететь на помощь в любой момент.

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