Тверь, 24 августа, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Новый директор Калининской атомной электростанции Виктор Игнатов представлен исполняющему обязанности губернатора Игорю Рудене 23 августа. Нового директора АЭС главе региона представил генеральный директор АО «Концерн Росэнергоатом» Андрей Петров, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе облправительства.

A.Savin Калининская АЭС

Андрей Петров охарактеризовал руководителя КАЭС как одного из самых опытных в Росэнергоатоме. Из 40 лет общего стажа в отрасли 20 он занимал ведущие должности. Последние годы возглавлял Балаковскую атомную электростанцию, которая является сегодня лучшей в концерне.

По словам генерального директора Росэнергоатома, решение о переводе Виктора Игнатова в Тверскую область принято для обеспечения на КАЭС высоких стандартов качества, безопасности и надежности, которые созданы на Балаковской АЭС.

«Сегодня на Калининской атомной станции одновременно с выполнением в этом году производственной задачи будет принят ряд мер в части обновления коллектива, усиления как технической стороны, так и финансовой. Концерн крайне заинтересован в том, чтобы КАЭС выполнила все свои показатели и работала надежно и безопасно», — сказал Андрей Петров, подчеркнув, что между концерном «Росэнергоатом» и правительством Тверской области складываются деловые отношения.

Игорь Руденя отметил, что Тверская область заинтересована в обеспечении в регионе устойчивого энергоснабжения, добавив, что в настоящее время на территориях часто происходят отключения электричества — как муниципалитетах, так и в Твери.

«Понимаем, что это не является прямым следствием работы Калининской атомной станции, но при этом для нас, как для потребителей, вся конструкция энергокомплекса Центрального федерального округа ассоциируется с КАЭС и ее подразделениями, которые осуществляют электроснабжение. Мы полностью заинтересованы в ваших успехах, потому что от этого зависят и наши успехи», — обозначил глава региона.