Ставрополь, 24 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. В Ставропольском крае государственные учреждения здравоохранения использовали находящееся в краевой собственности имущество с нарушением закона. Так, Грачёвская и Советская центральные районные больницы распорядились объектами нежилого фонда самостоятельно без согласования с министерством здравоохранения и министерством имущественных отношений края. Эти нарушения вскрылись в ходе проверок, проведенных специалисты министерства имущественных отношений Ставропольского края, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 24 августа.

Ван Гог. Палата в больнице в Арле. 1889

Выяснилось, что объекты недвижимости и земельные участки, находившиеся в оперативном управлении этих лечебных учреждений, но являющиеся краевой собственностью, руководство медицинских учреждений сдало в аренду третьим лицам без согласования с вышестоящими ведомствами.

Теперь в отношении виновных возбуждены административные дела. По закону им грозит штраф в размере от четырёх до пяти тысяч рублей.

Оштрафованы будут больницы и за нарушения при ведении документации, а также неудовлетворительное техническое содержание некоторых помещений, обслуживанию которых в ЦРБ должного внимания не уделяли. Сумма штрафов может достигать 30 тыс. рублей для юридических лиц и трех тысяч рублей для физических.

Лечебные учреждения уже получили предписания устраниться выявленные нарушения. Материалы проверки направлены в министерство здравоохранения Ставропольского края с просьбой провести там служебные проверки и привлечь виновных лиц к ответственности.

Добавим, что в настоящее время соответствующие ревизии проводятся в отношении 42 объектов и правообладателей или пользователей объектов госсобственности края.