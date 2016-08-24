Таллин, 24 августа, 2016, 11:21 — ИА Регнум. Эстонские инструкторы Сил обороны страны выполнили «необычайно успешную» работу по тренировке подразделений спецназа Вооруженных Сил Украины. Об этом сегодня, 24 августа, министр обороны Эстонии, член Социал-демократической партии Ханнес Хансо сообщил в интервью эстонскому изданию DELFI по итогам визита на Украину. По его словам, украинцы оценили навыки и мотивацию к обучению эстонских инструкторов как «очень высокие» и «Эстония делает все, чтобы поддержать Украину в трудные времена».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украинская армия

Министр обороны Эстонии видит и другую пользу в деятельности эстонских военных на Украине — украинцы имеют богатый опыт ведения боя с серьезным соперником: «Наши инструкторы узнают много нового от своих украинских коллег — солдат с опытом реальных боевых действий». По его мнению, изучение тактики ведения боев и техники украинцев полезно как для специальных подразделений Эстонии, так и для Сил обороны в целом. «Считаю, что такое взаимовыгодное военное сотрудничество открывает в будущем большие возможности для наших стран», — добавил он.

Сообщается, что военные инструкторы спецподразделений Эстонии и США готовят на Украине подразделения специального назначения Вооруженных Сил Украины, которые участвуют в антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей. За свою деятельность эстонские инструкторы награждены медалями министерства обороны и Генштаба Украины.