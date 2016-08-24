Киев, 24 августа, 2016, 11:19 — ИА Регнум. Народный депутат Верховной рады Украины от партии «Батькивщина» Надежда Савченко, которая в последнее время допускает много «политических ошибок», остается для Украины героической фигурой. Об этом заявил депутат от Радикальной партии Дмитрий Линько в эфире телеканала «112 Украина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Героиня

По его словам, жители Украины всегда любят только мертвых героев, а «нынешних они всегда сбрасывают».

«Это такая традиция, — говорит Линько. — Надежда была и есть героическая персона, которая отсидела в тюрьме, но она делает очень много ошибок сегодня».

При этом он добавил, что заявления Савченко о переговорах с представителями ДНР и ЛНР идут вразрез с государственной позицией.

«Я думал, что это пройдет (скандальные заявления Савченко), — говорит депутат от Радикальной партии. — Но те ошибки и те заявления, которые делаются сегодня, делаются в ущерб Украине».

5 августа народный депутат Украины Надежда Савченко заявила в эфире «Эспрессо. TV», что власти Украины должны прекратить проведение «антитеррористической операции» (АТО) на территории Донбасса, которая не имеет смысла.

«Нам надо заканчивать этот бардак, который назвали «АТО», как можно быстрее, без всякой дальнейшей войны», — подчеркнула экс-военнослужащая.

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