Москва, 24 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева пообещала активно бороться с «натаскиванием» по ЕГЭ во внеурочное время. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 августа министр сообщила на выступлении в Общественной палате, комментируя жалобу о том, что внеурочное время часто сводится к подготовке к ЕГЭ и допзанятиям по основным предметам, в то время как игнорируется духовно-нравственное воспитание, на которое должно отводиться 2 часа в неделю.

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

«Я хочу обратиться к своим коллегам на местах для того, чтобы внеурочное время, которое мы должны проводить с детьми, которое должно быть направлено на их воспитание и на формирование их как человека, — должно идти именно на это, а не «натаскивание» на ЕГЭ. И вот этим я действительно буду заниматься», — заявила Васильева.

«Этот человек должен быть постоянно в вашем контакте, вы для него пример, во внеурочное время — то самое время, когда мы можем что-то с ним делать, чтобы он стал действительно гражданином нашей страны», — считает министр.

Затрагивая вопрос реформирования самого ЕГЭ, министр также отметила, что «мы должны сначала посмотреть, что реально происходит (в этой сфере), взять лучшее, отмести то, что не стоит делать дальше, и идти вперед».

Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра 19 августа. Ранее она занимала должность замначальника управления администрации президента по общественным проектам.