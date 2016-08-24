Алапаевск, Свердловская область, 24 августа, 2016, 11:25 — ИА Регнум. В Свердловской области задержан гражданин Литвы. На родине мужчина подозревается в убийстве, совершённом пять лет назад. На данный момент решаются связанные со сроками экстрадиции подозреваемого вопросы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

pixabay.com Убийство

Правоохранительные органы Литвы подозревают мужчину в убийстве совершённом в декабре 2011 года. По их версии подозреваемый нанёс удар палкой по голове своему знакомому, от чего тот впоследствии скончался. После этого гражданин Литвы скрылся на территории России и проживал в Алапаевске у своего брата, подрабатывая разнорабочим.

Напомним, что в конце лета 2015 года в Екатеринбурге был задержан уроженец Литвы Ромас Замольскис. Он в течение десяти лет разыскивался по линии Интерпола по подозрению в нескольких преступных эпизодах. В 2013 году во время задержания он оказал сопротивление сотрудникам полиции, и ему удалось скрыться. В августе 2015 задержание проходило при участии специальных подразделений, и несмотря на сопротивление Ромас Замольскис был задержан.

В начале лета 2016 года он был признан судом виновным в покушении на убийство, разбое, краже и приговорён к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.