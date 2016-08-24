«Любовное настроение» Вонга Карвая заняло 2 место в ТОП-100 лучших фильмов
Гонконг, Китай, 24 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованному рейтингу «100 лучших фильмов XXI века», составленному редакцией ВВС, мелодрама гонконгского режиссера Вонга Карвая «Любовное настроение», снятая в 2000 г., заняла второе место, уступив лишь американскому триллеру «Малхолланд драйв» Дэвида Линча.
Рейтинг был составлен при активном участии 177 кинокритиков из 36 стран мира. При составлении рейтинга редакция ВВС руководствовалась отзывами кинокритиков и зрителей. Кроме того, рассматривалась частота упоминания фильма в СМИ и его кассовые сборы, пишет «Жэньминь жибао».
В список также вошли 2 картины тайваньского режиссера Ли Аня, известного в России как Энг Ли. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Горбатая гора» заняли 35-е и 40-е место.
Японию представил Хаяо Миядзаки, чей мультипликационный фильм «Унесенные призраками» занял 4 строчку. Корейские драмы «Олдбой» и «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» расположились на 30-м и 66-м местах.