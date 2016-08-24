Гонконг, Китай, 24 августа, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Согласно недавно опубликованному рейтингу «100 лучших фильмов XXI века», составленному редакцией ВВС, мелодрама гонконгского режиссера Вонга Карвая «Любовное настроение», снятая в 2000 г., заняла второе место, уступив лишь американскому триллеру «Малхолланд драйв» Дэвида Линча.

Цитата из к/ф «Любовное настроение». реж Вонг Кар-Вай. 2000. Гонконг, Китай Окунувшись в сладкую музыку любовного настроения

Рейтинг был составлен при активном участии 177 кинокритиков из 36 стран мира. При составлении рейтинга редакция ВВС руководствовалась отзывами кинокритиков и зрителей. Кроме того, рассматривалась частота упоминания фильма в СМИ и его кассовые сборы, пишет «Жэньминь жибао».

В список также вошли 2 картины тайваньского режиссера Ли Аня, известного в России как Энг Ли. «Крадущийся тигр, затаившийся дракон» и «Горбатая гора» заняли 35-е и 40-е место.

Японию представил Хаяо Миядзаки, чей мультипликационный фильм «Унесенные призраками» занял 4 строчку. Корейские драмы «Олдбой» и «Весна, лето, осень, зима… и снова весна» расположились на 30-м и 66-м местах.