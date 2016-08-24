Москва, 24 августа, 2016, 11:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин в ближайшие дни посетит Турцию, где встретится с главой республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. 31 августа лидеры двух стран вместе посетят футбольный матч в Анталье, сообщает газета Сumhuriyet.

John Fischer Футбол

По данным издания, 31 августа Путин и Эрдоган будут находиться на трибунах стадиона в Анталье, где будет проходить товарищеский матч между командами России и Турции. Официально информация, оказавшаяся в распоряжении турецких СМИ, пока не подтвержается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 августа президенты России и Турции встретились в Константиновском дворце в Санкт-Петербурге. Встреча Путина и Эрдогана, произошедшая впервые после инцидента со сбитым российским самолетом Су-24, началась с рукопожатия.