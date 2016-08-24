Вильнюс, 24 августа, 2016, 11:08 — ИА Регнум. Экс-премьер Литвы и один из лидеров консерваторов Андрюс Кубилюс уверен, что Литва должна быть против Белорусской АЭС, не взирая на оценки любых международных организаций, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 24 августа.

Цитата из м/ф «Баба-яга против!». Реж. Владимир Пекарь. 1980. СССР А я — против!

«Осмелюсь обратиться к представителю Еврокомиссии и главам других европейских государств: «Покажите хотя бы одну страну ЕС, которая хотела бы доверить Лукашенко и «Росатому» строительство АЭС на расстоянии 30 км от своей столицы? Может, Париж или Брюссель этого хочет? Если бы они согласились, я был бы вынужден признать, что ошибался, и изменить свое отношение к Островецкой АЭС», — говорил Кубилюс на конференции в Академии наук Литвы, посвященной БелАЭС.

«Я абсолютно согласен с предыдущими ораторами, которые назвали причины этой проблемы: когда мы не строим свою, у нашей границы строит Москва. Строит, по словам Лукашенко, чтобы нам было хуже, чтобы мы подавились этой «косточкой». Мы должны четко усвоить, что основной принцип работы Лукашенко и «Росатома» (или Кремля) — тактика «случившегося факта»: сначала построить электростанцию, а потом искать способы, как ее узаконить, игнорируя юридические требования, получая справки, что все безопасно. Должен отметить, что довольно опасно прозвучал один из выводов одной представительницы Министерства иностранных дел Гитаны Григайтите: если проект Островецкой АЭС будет развиваться, он должен соответствовать всем международным стандартам. Мы все понимаем риск: россияне все равно получат все необходимые бумаги, и будет как с российским олимпийским допингом, а мы одни останемся со всей угрозой», — продолжил политик.

Он согласился с еще одним экс-премьером Литвы, но уже от социал-демократов, Гедиминасом Киркиласом, что нужно соглашение всех партий в отношении БелАЭС. «Что мы должны делать. Во-первых, то, что зависит от нас самих, и что мы должны сделать без колебаний и немедленно. Отсутствие экономических и технических условий для деятельности Островецкой АЭС на нашей территории: не будем покупать и не пропустим электричество из Островца. Островецкая АЭС небезопасная и не будет безопасной для Литвы, потому что она строится в 30−40 км от столицы Вильнюса. Такую ситуацию не исправит никакая миссия МАГАТЭ и никакие стресс-тесты», — отметил он.

Он напомнил, что собрано более 60 тыс. подписей граждан Литвы в защиту закона, который объявляет, что БелАЭС небезопасна для Литвы и не может стать более безопасной из-за выбранной площадки для строительства.

«Поэтому я предлагаю кардинально изменить формулировку Министерства иностранных дел и констатировать: Островецкую АЭС нельзя строить, потому что она для нас небезопасна. А это означает, что мы должны все сделать так, чтобы электричество, произведенное на запрещенной АЭС, не попало бы на рынок Литвы, несмотря на все правила Всемирной торговой организации, и чтобы не было предоставлено право пользоваться электроинфраструктурой Литвы, которая необходима этому рынку», — сказал Кубилюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тема БелАЭС в Литве — постоянный источник апокалиптической риторики. В Вильнюсе регулярно проходят «парады зомби», как символ будущих жителей столицы Литвы, политики требуют создания плана эвакуации населения, а БелАЭС по умолчанию называется «небезопасной» и «экспериментальной».