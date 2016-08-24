Истребители МиГ-29 поразили «аэродром» на полигоне в Ленобласти
Санкт-Петербург, 24 августа, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Истребители МиГ-29СМТ, прибывшие в Ленобласть из Курской области, выполнили бомбометание корректируемыми авиабомбами КАБ-500 на полигоне «Кингисепп». Об этом сегодня, 24 августа, ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).
Цели на земле, которые были поражены в ходе бомбометания, имитировали аэродром условного противника.
Кроме того, экипажи истребителей курского авиационного соединения отработали групповые и одиночные взлеты с незнакомого им аэродрома «Левашово», навыки ведения воздушного боя с применением ракетного и пушечного вооружения.
«Целью данного учения является совершенствование мастерства летного состава при работе с оперативного аэродрома над незнакомой местностью», — пояснили в пресс-службе ЗВО.
Авиационное учение в небе Ленинградской области продлится в течении текущей недели, в нем задействовано до пятидесяти военнослужащих и авиагруппа из шести истребителей Миг-29 СМТ.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ленобласти также проходят артиллерийские учения на полигоне под Лугой.