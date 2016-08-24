Анкара, 24 августа, 2016, 11:03 — ИА Регнум.



National Nuclear Security Administration Авиаудар

Авиация Турции нанесла удары в общей сложности по 63 целям на севере Сирии в рамках операции по уничтожению боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которая началась утром 24 августа, сообщает Anadolu со ссылкой на источники в вооруженных силах страны.

По данным источников в армии, операция, названная «Щит Евфрата», направлена на очистку приграничных с Турцией регионов от террористических группировок, ужесточение мер безопасности на границе, а также поддержание территориальной целостности Сирии.

Как отметили источники, которые общались с информагентством на условии сохранения анонимности, ВВС Анкары нанесли удары по «установленным целям» в городе Джераблус, Алеппо и близлежащей деревне Каклиджа.

Агентство отмечает, что операция проводится в соответствии с правом страны на самооборону, что закреплено в международных договорах, а также мандатом, выданным вооруженным силам Турции парламентом страны в 2014 году и продленнымеще на год в 2015 году.