Донецк, 24 августа, 2016, 11:02 — ИА Регнум. Утром 24 августа в Донецке в 6:00 на улице Набережной неизвестные включили гимн Украины. При этом над городом с беспилотников были сброшены поздравительные листовки по случаю 25-й годовщины Дня независимости Украины. Данную информацию 24 августа подтверждают на своей странице в facebook консультант правительства ДНР Роман Манекин и организация «Сестры милосердия», передает ИА REGNUM.

pixabay.com Флаг Украины

«Утро на Набережной в Донецке началось с исполнения гимна Украины, гремящего из скрытых динамиков. … Стал набирать 102 — телефон полиции ДНР, не мог дозвониться минут пятнадцать: очевидно, от звонков возмущенных горожан телефонную станцию просто заклинило. Наконец, дозвонился, выяснил, что оперативная группа уже на месте происшествия», — пишет Манекин. Он сообщил, что правоохранители нашли источник сигнала гимна Украины. Также пользователи соцсетей отмечают, что на улицах Донецка появились надписи «Донецк — Украина. 24.08.2016».

В свою очередь утром 24 августа волонтеры организации «Сестры милосердия» провели акцию, в ходе которой сбросили из беспилотного летательного аппарата над Донецком тысячи листовок с поздравлениями горожанам с Днем независимости Украины.

Напомним, сегодня на Украине празднуется 25-я годовщина Дня провозглашения независимости. В этот день в 1991 г. Верховный Совет УССР принял Акт провозглашения независимости Украины. В стране проходят праздничные мероприятия, в частности, глава государства Петр Порошенко в Киеве принимает участие в военном параде.