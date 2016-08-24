Москва, 24 августа, 2016, 11:00 — ИА Регнум. Автопарк школьных автобусов будет обновлен за счет федеральных средств — уже в 2016 году в школы России поступят 1800 новых транспортных средств. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 августа глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила в ходе выступления в Общественной палате.

Ilya Plekhanov Школьный автобус

«С 2017 года вступает новое правило — перевозить детей не может автобус старше десяти лет. Поэтому встает проблема — и проблема эта решается — это обновление автопарка школьных автобусов», — пояснила Васильева.

Уже в 2016 году 1800 автобусов поступят в школы России — на эти цели выделено 3 млрд рублей.

«Распоряжение правительства РФ по этому вопросу утверждено 17 августа 2016 года. Такая же сумма запланирована на 2017 год», — подчеркнула министр, добавив, что к настоящему моменту школами уже было приобретено 8700 единиц транспортных средств.

Президент РФ 19 августа подписал указ об отставке министра образования и науки Дмитрия Ливанова. Новым министром назначена Ольга Васильева.