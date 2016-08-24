Оренбург, 24 августа, 2016, 10:55 — ИА Регнум. В выставочном зале Оренбургского областного музея изобразительных искусств 26 августа открывается выставка фотографий и живописных работ Сергея Жданова «Шаги по степи». «Выставка посвящена 225-летнему юбилею со дня рождения великого русского писателя Сергея Тимофеевича Аксакова, жизнь и творчество которого неразрывно связаны с Оренбургским краем, точнее, с родовым селом Аксаково Бугурусланского района», — сообщил корреспонденту ИА REGNUM фотохудожник.

Алексей Саврасов. Степь днем

Как признался Сергей Жданов, именно под влиянием литературных произведений Аксакова у него возникло желание показать в фотоработах и живописных картинах пейзажи аксаковских мест, бескрайние просторы оренбургских степей и ее обитателей.

В экспозиции — около 100 фотографий и 20 живописных работ. Дружба с известными оренбургскими художниками Александром Овчинниковым, Юрием Рысухиным, Антоном Власенко, Владимиром Ивановым, Георгием Чеботниковым, их уроки и советы позволили фотохудожнику реализовать давнюю мечту встать к мольберту и попытаться новыми средствами выразить свою любовь к родной степи.

«­Каждый человек прославляет свою малую родину. Для меня степь самое красивое место на земле. Вечно меняющаяся, бескрайняя, неповторимая и легко ранимая. Оренбургская степь — настоящий клад природы, ее просторы бороздили караваны Шелкового пути, видели сарматов и татаро-монголов, пережили Пугачевское восстание и запуск космических ракет. Степь влияет на характер и национальное искусство людей, она объединяет: ведь у нас проживает более 100 национальностей! Степь — это планета дружбы!», — сказал Жданов.

На открытии выставки посетителей ждут сюрпризы: отрывок из сказки «Аленький цветочек» покажут артисты Оренбургского областного театра кукол, песню про степь споет директор Оренбургского государственного областного драматического театра драмы им. М. Горького Павел Церемпилов, а про Урал — казаки, приедут гости из Беляевского и Илекского районов.

Стоит отметить, что в Оренбурге 18 августа прошли съемки поэтического мини-фильма по стихотворению Сергея Аксакова «Вот родина моя…». Работа над фильмом осуществляется в рамках проекта «Кинопоэзия» и приурочена к 225-летию со дня рождения поэта.

Автором проекта выступает актер МХТ им. А. П. Чехова, заслуженный артист РФ Анатолий Белый, он же читает текст стихотворения. Режиссер — Евгений Сычёв, оператор — Михаил Малюга, продюсер — Дмитрий Рубежин. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области.

На создание киноновеллы творческую группу проекта «Кинопоэзия» вдохновила любовь к родине и гражданская позиция известного русского поэта Сергея Тимофеевича Аксакова.

Действие фильма перенесено в наше время. Герой ощущает крепкую связь со своими корнями и, живя в городе, вырывается на природу, как на свободу. Поэтический мини-фильм «Вот родина моя…», по задумке авторов, будет наполнен картинами природы Оренбургского края, которые в сочетании с музыкальным сопровождением и нетленными строками Сергея Аксакова дадут возможность полного эмоционального погружения в произведение поэта.

Показ мини-фильма «Вот родина моя…» станет одним из центральных событий празднования 225-летия со дня рождения С.Т. Аксакова, организованного министерством культуры и внешних связей Оренбургской области. Мероприятие пройдет 24 сентября в музее-усадьбе писателя в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области.

Справка:

Усадьба, где провел свои детские годы, часть юношеских и взрослых лет великий русский писатель С.Т.Аксаков (20 сентября 1791 года — 30 апреля 1859 года), находится в селе Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области. По своему значению она стоит в ряду таких известных усадеб и сел России, как Михайловское, Большое Болдино, Ясная Поляна, Тарханы, Константиново.

На территории родовой усадьбы писателя действует музей его имени. Село с любовью описано во многих его произведениях. Именно здесь им была услышана сказка «Аленький цветочек». Село основано дедом писателя, Степаном Михайловичем Аксаковым в 1767 году (владел им до 1797 г.).

После его смерти имение перешло к Тимофею Степановичу Аксакову (владел им с 1797 по 1832 годы), который заложил каменную церковь во имя иконы Божьей Матери «Знамение». Церковь располагалась напротив барского дома на площади. Этот однокупольный каменный храм с трехъярусной колокольней украшал село и его окрестности. В 1822 году церковь была освящена, и село получило свое новое наименование — Знаменское.

В 1816 году С.Т.Аксаков женился на дочери Суворовского генерала О.С.Заплатиной (1793−1878 гг.) и вернулся в Бугурусланский уезд. В с. Знаменском он вместе с семьей провел пять лет.

В 1832 году, после смерти отца во владение селом Ново-Аксаковым (Знаменским) вступил брат писателя Аркадий Тимофеевич. Он энергично взялся за реконструкцию усадьбы. С 1862 по 1871 году имение находилось в руках Николая Тимофеевича Аксакова, а потом перешло к племяннику писателя, Сергею Аркадьевичу, который умер в марте 1908 года.

Увековечивание памяти писателя, сохранение и развитие памятных мест, связанных с его именем, началось еще до 1917 года. Имение Аксаковых поступило в собственность (было выкуплено) Самарского крестьянского поземельного банка. На заседание комиссии Самарского дворянства (в 1851 году Бугурусланский уезд был включен в состав Самарской губернии) по увековечиванию памяти С.Т.Аксакова, было решено устроить в имении ремесленную школу и организовать в усадьбе Аксаковский кружок трудовой помощи.

После революции усадьба Аксаковых была национализирована и в течение всего советского периода постепенно разрушалась. По данным музея, в 1919 году в доме открылась ремесленная школа. С 1921 по 1928 годы там располагалась детская колония, а позднее — волостной комитет. Во флигеле №1 (бывшей людской) располагались больница и почта. Во флигеле №2 до 1932 года находилась семилетняя школа, а затем контора МТС. Господский дом был отдан под жилье рабочих МТС. В начале 1930-х гг. была разрушена каменная церковь с колокольней. Утрата этого архитектурного комплекса нанесла невосполнимый ущерб облику села. Тогда же разрушен и фамильный склеп Аксаковых.

30 августа 1960 года постановлением Совета Министров РСФСР №1327 усадьба, где жил писатель С.Т.Аксаков, поставлена на государственную охрану как памятник истории. А в 1962 году по инициативе руководителя местного колхоза «Родина» был снесен дом Аксаковых. Оригинальный памятник утратил свое существование, а село утратило свою композиционность. Рядом с фундаментом дома выстроили двухэтажное здание школы из силикатного кирпича, что исказило облик усадебной территории. В те же годы было построено кирпичное здание клуба. На территории парадного двора Аксаковых, перед зданием школы, был разбит школьный сквер и установлен бюст С.Т.Аксакова. В 1966 году сгорела водяная мельница, разрушены плотина и пруд. В 1968 году на сельской площади, рядом с фундаментом разрушенной церкви, был установлен памятник воинам односельчанам и разбит сквер. Литературная общественность области многие годы поднимала вопрос о восстановлении этих мест. Так случилось, что возрождение усадьбы происходило одновременно с распадом СССР.

В 1991 году, который по решению ЮНЕСКО был объявлен Годом Аксакова, исполнилось 200 лет со дня рождения писателя. Усадьба писателя была восстановлена. Открытие дома-музея состоялось в августе 1998 года. В его интерьерах размещена экспозиция, отражающая жизнь и быт персонажей произведений Сергея Тимофеевича.