Киев, 24 августа, 2016, 10:51 — ИА Регнум. Министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что газ, импортируемый Киевом из ЕС, дороже российского на 45%, передаёт телеканал «112 Украина»

Александр Горбаруков ИА REGNUM Вентиль

«Если говорить чисто по газу, я еще раз хочу подтвердить, что мы не взяли ни одного кубометра газа у РФ», — сказал Насалик.

Украинский министр пояснил, что в настоящее время Киев оплачивает более дорогой газ, чем он мог бы быть в случае поставок из России. Причина — в оплате транзита не только по Украине, но и по ЕС, а потом — за обратный транзит. Сейчас цена тысячи кубометров газа составляет $185. Это — цена «независимости Украины» от Москвы.

«По прямому контракту с РФ эта цена бы составляла 140 долларов», — уточнил Насалик.

Напомним, Киев отказался от поставок российского газа по цене в $212 за тысячу кубометров в январе 2016 года. 19 января «Газпром» потребовал у Киева оплатить $2,55 млрд за невыбранный в III квартале прошлого года газ.

О возобновлении поставок голубого топлива из России «Нафтогаз» попросил 6 июня 2016 года. 16 августа НАК «Нафтогаз Украины» отказался оплачивать 1,2 млрд куб. м газа, которые ОАО «Газпром» поставил в ДНР и ЛНР.