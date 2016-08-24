Москва, 24 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Впервые за долгое время в России число молодых учителей уравновесило число педагогов с большим стажем. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом заявил глава Минобрнауки Ольга Васильева в Общественной палате.

Albert Bettannier. Черное пятно. 1887

«На сегодняшний день впервые, наверное, сравнялись в процентном соотношении доля молодых учителей и учителей с большим педагогическим стажем. Это очень важно», — заявила Васильева.

Президент России Владимир Путин 19 августа подписал указ об отставке министра образования и науки РФ Дмитрия Ливанова. Новым министром образования и науки РФ назначена Ольга Васильева.