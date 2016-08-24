Найроби, 24 августа, 2016, 10:47 — ИА Регнум. Вице-президент Кении Уильям Руто призвал скотоводческие общины страны ускорить процесс получения национальных удостоверений личности, сообщает кенийская газета TaifaLeo.

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Руто напомнил о Конституционном праве граждан Кении.

«Закон гласит, что каждый кениец, достигший 18 лет, должен получить документ, удостоверяющий его личность и национальную принадлежность, чтобы получить доступ к услугам, предоставляемым правительством. Кроме того, этот документ позволяет стать законным избирателем Кении», — сказал он.

Вице-президент также призвал скотоводческие общины отказаться от традиций прошлого и заняться образованием.

«Отправьте своих детей в школы, чтобы они могли получить образование и в будущем стать лидерами», — сказал Руто.

Кроме того, заместитель президента заявил, что дети скотоводов должны иметь возможность обучаться в технических колледжах, которые были открыты в области реки Тана, чтобы получить все необходимые навыки.

Справка:

Кенийский паспорт выдается гражданам Кении на 10 лет для международных путешествий Департаментом иммиграции, который находится в ведении Министерства внутренних дел и координации Национального Правительства.

Кроме этого, существует Восточноафриканский паспорт (в светло-голубой обложке), который выпускается для кенийцев для международных поездок в пределах Восточноафриканского сообщества, действительный в течение шести месяцев и пригодный для многократного въезда в Танзанию, Уганду, Руанду и Бурунди.