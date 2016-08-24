Москва, 24 августа, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Министр образования и науки России Ольга Васильева поддержала инициативу по беспроцентным кредитам на покупку и строительство домов в Сахалинской области и одобрила предложение распространить такую практику на молодых учителей, уезжающих работать в отдаленные регионы страны, передает корреспондент ИА REGNUM. «Хочу поблагодарить Олега Николаевича (Кожемяко, губернатор Сахалинской области), и его опыт, наверное, надо распространять по всей стране. Это опыт, который действительно положительный и реальный. Я думаю, молодые поедут — и не только на Курильские острова», — заявила Васильева в Общественной палате.

Ян Стен. Школьный учитель (фрагмент). 1663

Между тем в настоящее время уже существуют программы по поддержке молодых учителей, подчеркнула министр. «Молодые учителя на селе поддерживаются денежной выплатой в виде грантов к ставке (по ипотеке) — примерно 20−25%, которые иногда называются подъемными», — указала она.

Помимо этого, программы предусматривают выделение квартир, участков земли, облегчение кредитной нагрузки, продолжила Васильева, а закон «Об образовании» гарантирует на селе компенсацию по ЖКХ.

Работавшая в администрации президента РФ Ольга Васильева сменила Дмитрия Ливанова, который занимал пост главы Минобрнауки с мая 2012 года.