Красногорск, 24 августа, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Введение блока сельского хозяйства в предмет «Технология» для российских школьников может стать полезным не только для сельских детей, проживающих на территориях с большим аграрным потенциалом, но и для городских жителей, которые смогут узнать больше о труде современных фермеров. Возвращение забытой советской практики также поможет школьникам развить некоторые нравственные качества личности. Таким мнением с корреспондентом ИА REGNUM поделились эксперты из Москвы и Подмосковья.

Александр Дейнека. Совхоз. 1934

По словам члена комитета Мособлдумы по вопросам образования и культуры Татьяны Ордынской, современным школьникам будет полезно узнать о труде аграриев и научиться получать радость от собственной работы с землей.

«Думаю, что это — хорошая идея, ведь мы возвращаемся к уроку, который был в каждой советской школе. Это был культ. У всех школ был приусадебный участок, сельские школы все работали вместе с колхозами и совхозами. Стремление детей к этому в современности есть. Наши дети должны уметь получать радость от прикосновения к земле и своим трудам на ней. Это очень хорошая нравственная перспектива. Думаю, что это очень хорошая идея, особенно для Подмосковья, так как, в первую очередь, Подмосковье — село, которое всегда кормило не только себя, но и всю страну. Сейчас это принесет только пользу», — отметила Ордынская.

Как, в свою очередь, корреспонденту ИА REGNUM сообщил член комиссии ОП РФ по развитию науки и образования Азамат Тлисов, инициатива позволит детям понять возможности сельского хозяйства регионов страны.

«Я помню, что в свое время у нас была модель по дисциплине биология, когда использовались пришкольные участки для полигонов. Думаю, что для сельских территорий и жителей городов это и сейчас было бы полезно. При всех изменениях в индустриализации, мы имеем потенциал аграрного сектора и знакомство школьников с возможностями, которые есть в этой области, чтобы они могли руками коснуться и понимать, что есть труд сельского работника, было бы полезно. Когда школьники из мегаполисов впервые видят скот, они пребывают в некотором шоке, ведь для них это — представители или зоопарков или дикой природы», — отметил собеседник агентства.

Напомним, с предложением о введении дисциплины ранее выступила министр образования и науки РФ Ольга Васильева. По ее мнению, концепция преподавания технологии может стать основой для профессиональной ориентации учащихся по сельскохозяйственным профессиям, а также развитию агро-классов, созданию лесничества, сообщает РИАМО.

«Учащиеся должны заниматься общественно-полезной деятельностью, должны расширять профессиональные навыки свои. Мы уже разработали концепцию преподавания предмета в области технологии, в которой есть не только новые подходы в этой сфере, но есть и направление «сельское хозяйство», — заявила Васильева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в областных школах уже появилось другое новшество — обучение азам игры в шахматы, которое начнется в сентябре этого года в 296 школах Подмосковья. Также планируется, что 400 учителей начальных классов и педагогов дополнительного образования пройдут курсы повышения квалификации.