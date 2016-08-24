Челябинск, 24 августа, 2016, 10:42 — ИА Регнум. В Челябинской области коллекторы своими угрозами довели женщину до попытки самоубийства. Психологическое давление на неё они оказывали в 2015 году. В мае женщина не выдержала угроз и попыталась покончить с собой.

business-class.su Уголовное дело

Как пишет агентство «Урал-пресс-информ», после этого дама так и не смогла оправиться. Когда она умерла, коллекторы переключились на её дочь.

В дело вмешалась челябинский омбудсмен Маргарита Павлова. А сейчас к расследованию обстоятельств произошедшего подключился и СКР. По факту доведения до попытки самоубийства возбуждено уголовное дело.