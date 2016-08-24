Москва, 24 августа, 2016, 10:39 — ИА Регнум. На карте Москвы появятся 15 новых улиц, которые получат свои названия в честь ученых-физиков, а также благодаря историческим особенностям местности. Изменения коснутся улиц в ТиНАО, СВАО, САО, ЮЗАО и ВАО, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Борис Кустодиев. Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве. 1917

Так, улицы Жемчужная и Благодатная появятся в Новой Москве. Названия улиц выбраны не случайно: безымянный проезд в деревне Богородское назовут в честь родника Благодатный. А Жемчужной обозначат проезд в ЖК «Марьино Град», название определено по гербу поселения, который представляет собой жемчужину в раскрытой раковине.

Ряд улиц на северо-востоке столицы назовут в честь ученых-физиков, чья научная деятельность была связана с Московским физико-техническим институтом (МФТИ): появятся улицы Фёдора Дубовицкого, Академика Христиановича, Флёрова, Лётчика Спирина, Лисицына и Академика Прохорова.

Кроме того, на карте города появятся улицы Заболотье, Старомарковский проезд, Мерянка, Удмурсткая, Ликовка, Валуевская Слобода, а в районе Северный — Афанасьевское шоссе, протяженностью 2,3 километра.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском административных округах столицы появятся улицы и бульвары, названные в честь испанских писателя Мигеля Сервантеса и художника Диего Веласкеса, и в честь русских кинорежиссера Андрея Тарковского и живописца Бориса Кустодиева.

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