84% жителей России потребляют водопроводную воду: опрос
Москва, 24 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. 84% жителей России потребляют водопроводную воду, при этом 39% из них потребляют ее исключительно в сыром, нефильтрованном виде. Остальные предпринимают разного рода действия по ее очистке: кипятят, фильтруют, отстаивают и даже замораживают. 61% граждан никогда не интересовались качеством водопроводной воды. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Несмотря на высокий уровень потребления воды из крана, прошедшей домашнюю очистку, в ее полезные свойства граждане скорее не верят (3%), оценивая пользу природной воды из источников существенно выше (56%).
Для большинства респондентов, потребляющих исключительно бутилированную воду (16%,
39% от тех, кто пьет воду в бутылках (24% от всего населения), считают, что вода, которую они чаще покупают — это очищенная вода природного происхождения из скважины или источника, а 37% уверены, что это вода из крана, прошедшая очистку;
44% респондентов, которые пьют воду только из крана (17% от всего населения) считают, что бутилированная вода — это вода из крана, прошедшая очистку, в ее природное происхождение верят 19%, при этом 30% не задумывались о происхождении воды в бутылках в принципе.
Опрос проведен с 30 июля по 2 августа 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.