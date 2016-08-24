Москва, 24 августа, 2016, 10:38 — ИА Регнум. 84% жителей России потребляют водопроводную воду, при этом 39% из них потребляют ее исключительно в сыром, нефильтрованном виде. Остальные предпринимают разного рода действия по ее очистке: кипятят, фильтруют, отстаивают и даже замораживают. 61% граждан никогда не интересовались качеством водопроводной воды. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Вода

Несмотря на высокий уровень потребления воды из крана, прошедшей домашнюю очистку, в ее полезные свойства граждане скорее не верят (3%), оценивая пользу природной воды из источников существенно выше (56%).

Для большинства респондентов, потребляющих исключительно бутилированную воду (16%, т. е. в среднем каждый шестой опрошенный), причина ее выбора связана с отсутствием доверия качеству водопроводной воды: 36% объясняют свой выбор, в первую очередь, заботой о своем здоровье, 26% — плохим качеством водопроводной воды, 32% — неприятием ее вкуса и запаха, 19% — наличием посторонних примесей и т.д.

39% от тех, кто пьет воду в бутылках (24% от всего населения), считают, что вода, которую они чаще покупают — это очищенная вода природного происхождения из скважины или источника, а 37% уверены, что это вода из крана, прошедшая очистку;

44% респондентов, которые пьют воду только из крана (17% от всего населения) считают, что бутилированная вода — это вода из крана, прошедшая очистку, в ее природное происхождение верят 19%, при этом 30% не задумывались о происхождении воды в бутылках в принципе.

Опрос проведен с 30 июля по 2 августа 2016 года. Метод опроса — телефонное интервью случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1600 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.