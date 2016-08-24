Якутск, 24 августа, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Детям-сиротам, которым не досталось торта с триколором в День государственного флага, обещали испечь другой такой же. Об этом заявил кандидат в депутаты Госдумы от Якутии, руководитель администрации главы республики Юрий Куприянов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

skeeze Ягодный торт

«Я отрицаю тот факт, что кто-то съел чей-то чужой торт, — отметил чиновник. — Этот торт был разделен на всех тех участников, которые пришли на площадь, независимо от того, чиновник это или горожанин. Не порицаю никого, что брали много. Торт был в трёх цветах. Каждому пришедшему на праздник хотелось взять кусочек «флага», чтобы донести эту радость, угостить им свой коллектив и семью».

Юрий Куприянов отрицает тот факт, что торт был подготовлен именно для детей из детского дома. Распространяемую информацию о том, что сиротам не хватило торта, чиновник счёл «провокацией, направленной на дискредитацию любых действий властей». Он также пообещал сделать выводы из инцидента с тортом: «Если якутянам нравится кушать торт в День российского флага, то его будет больше. Будем угощать уже на площадях нашего города, а для детей доставим торт в детские учреждения. Мы будем продолжать делать этот праздник для всех горожан».

Отметим, что официальному заявлению Юрия Куприянова предшествовал призыв создателя якутского комитета народного контроля, члена общественной палаты Якутска Александра Захарова-ЯКНК исключить Юрия Куприянов из списка кандидатов на выборы в Госдумы от республиканского отделения «Единой России».

«Дорогие земляки! 23 августа Якутск стал свидетелем позорного явления. Правительственные чиновники оставили сирот без рекордного торта. Пока воспитанники детских домов добирались к месту проведения акции, приуроченной ко Дню российского флага, чиновники на великах были там первыми. При поедании торта особо отличился руководитель Администрации главы и правительства республики Юрий Куприянов. Очевидцы зафиксировали на видео, как Юрий Степанович, он же кандидат в депутаты Госдумы по партийному списку «Единой России», не стесняясь, набирает куски торта в свои руки. Считаю, что такой человек не может представлять нашу Республику в федеральных органах власти», — написал в своём Facebook общественник, призывая не голосовать за жадин.

Напомним, мероприятие в честь Дня Российского флага в Якутске началось на полчаса раньше, чем было запланировано — чиновники быстрее положенного времени приехали на него на велосипедах. Праздничный торт весил 280 килограмм и был разделён на порции. Лакомства не хватило детям из детского дома, возмущались и пенсионеры.