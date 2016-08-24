Вашингтон, 24 августа, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Глава объединённого комитета начальников штабов Вооруженных сил США (ВС США) Джозеф Данфорд заявил, что Москва своей политикой в Крыму, а также на Украине и в Сирии стремится разрушить единство НАТО. Об этом американский генерал сообщил в своей речи, обращённой к студентам Национального университета обороны (Вашингтон).

Александр Горбаруков ИА REGNUM НАТО

«С точки зрения США, я верю в наш центр тяжести как нации. Россия пытается подорвать это», — сказал Данфорд.

Генерал отметил озабоченность Пентагона не только действиями России в отношении Украины и Сирии, но и угрозы в отношении Молдавии и Грузии. Также к угрозам безопасности Соединённых Штатов Данфорд отнёс Китай, Иран, Северную Корею и террористические организации.

Напомним, американские политики периодически объявляют Россию угрозой национальной безопасности США. При этом некоторые американские политики называют «эту угрозу» сопоставимой с террористической или даже превышающей её.

23 августа вице-президент США Джозеф Байден заявил, что Вашингтон никогда не откажется от своих обязательств перед союзниками по военному блоку НАТО: США поддержат Прибалтику перед лицом «российской угрозы».