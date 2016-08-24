Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум.

Сегодня, 24 августа, на ростовском стадионе «Олимп-2» около 15 тыс. болельщиков будут поддерживать своих любимцев — игроков футбольного клуба «Ростов». На ответный матч с «Аяксом» (Нидерланды) билеты распроданы, и каждый поклонник самого зрелищного вида спорта надеется на победу родной команды. Как отметил полузащитник желто-синих Кристиан Нобоа, от игры нужно испытывать наслаждение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского клуба.

vk.com/fcrostov Полузащитник «Ростова» Кристиан Нобоа

«Говорю партнерам по команде, чтобы они не думали об ответственности, а просто наслаждались игрой», — так подбадривает коллег по команде футболист.

Что касается участия Курбана Бердыева в жизни «Ростова», то Нобоа сказал: «У меня нет ощущения, что он ушел. Курбан Бекиевич очень сильно нам помогает».

Напомним, что тренерский штаб ФК «Ростов» рассчитывает на победу, а игроки, в свою очередь, готовы сделать для этого все, что в их силах. Жёлто-синие готовы к футбольной баталии на все 100%. Но шансы, как и прежде, остаются 50 на 50.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, выездная встреча с «Аяксом» завершилась с ничейным результатом — 1:1. Автором гола от ростовчан стал именно Кристиан Нобоа.