Брянск, 24 августа, 2016, 10:27 — ИА Регнум. Брянский областной суд признал виновными трех членов банды, которые убили в общей сложности трех человек, ограбили дом и сожгли его. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Брянской области, один из членов банды получил пожизненный срок. Еще один молодой человек приговорен к 23 годам лишения свободы. Их несовершеннолетняя подельница получила 7 лет и 6 месяцев.

josealbafotos Арест. Тюрьма

В суде было доказано, что 7 апреля 2015 года двое мужчин избили в гараже знакомого мужчину, ударили его топором по голове и сожгли. Преступления продолжились уже в одном из домов Бежицкого района Брянска. Несовершеннолетняя девушка поссорилась со знакомой, ударила ее ножом в шею, а один из молодых людей добил ударом в тело. Тело подельники вывезли в лес, где сожгли.

Для того чтобы скрыть эти преступления, молодым людям снова пришло «пойти на дело». 9 апреля осужденные мужчины убили спящего свидетеля. После они похитили из дома все ценные вещи и подожгли его.

Кроме реальных сроков, осужденные приговорены к штрафам. Кроме того, суд взыскал с них 1,5 млн рублей в счет морального ущерба родственникам погибших.