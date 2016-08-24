Вашингтон, 24 августа, 2016, 10:28 — ИА Регнум. Американские специалисты подтвердили, что тренировка кратковременной памяти эффективна для развития процессов концентрации внимания и обработки информации мозгом, результаты исследования опубликованы в издании Journal of Neuroscience.

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Ученые провели эксперименты с участием двух групп из 30 детей в возрасте от 8 до 11 лет. В первой группе участникам были предложены игры, со временем становившиеся все более и более сложными. Дети из второй группы, напротив, выполняли более простые задания.

Нейробиологи с помощью магнитоэнцефалографии и специальных компьютерных программ отслеживали изменения в структурах головного мозга добровольцев. У детей из первой группы отмечались изменения участков мозга, отвечающих за запоминание и концентрацию внимания. Ученые считают, что именно в детском возрасте упражнения для развития способностей мозга наиболее эффективны.