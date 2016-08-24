Мехико, 24 августа, 2016, 18:03 — ИА Регнум. Мексика планирует привлечь по меньшей мере пять миллиардов долларов инвестиций в рамках тендеров по наземным месторождениям. Прежде всего, речь идет о газовых месторождениях. Об этом сегодня, 24 августа, заявил мексиканский министр энергетики Педро Хоакин Колдуэлл во время своего выступления на презентации новых тендеров.

Arne Hückelheim Добыча нефти

Власти выставили на продажу 12 новых участков площадью каждого примерно в 350 квадратных километров для разработки и добычи углеводородного сырья. Девять из них расположены в районе Куэнка-де-Бургос, остальные — в районе Синтурон-Плегадо-де-Чьяпас. Большая часть из них — газовые месторождения. Результаты тендеров станут известны только 7 апреля будущего года. Как отметил Колдуэлл, в 2018 году начнется добыча на участках, а через семь лет после этого вклад месторождений в национальное производство углеводородного сырья достигнет ста тысяч эквивалентов баррелей нефти, что является максимальным значением.

По словам министра, цель каждого раунда тендеров уникальная. Например, во втором этапе второго раунда основной задачей является то, что добыча газа и нефтехимическая промышленность получит выгоду от увеличения производства этана, пропана и бутана.

Напомним, что в декабре 2015 года заместитель министра энергетики латиноамериканской страны Лурдес Мельгар Паласиос сообщила, что за счет разработки девяти нефтяных и одного газового месторождений Мексика планировала привлечь $44 млрд, то есть в среднем по $4,4 млрд за каждое. Тендер по этим участкам пройдет только в 2017 году.

Власти внести изменения в правилах к проведению этого тендера. Например, один участок может состоять сразу в нескольких консорциумах, желающий участвовать в разработки недр. Ранее, во время первых двух тендеров, это было запрещено. Причем до 2013 года тендеры на разработку месторождений с участием иностранных инвесторов были в Мексике вообще невозможны. В 2013 году в стране была запущена реформа энергетического сектора, снявшая это ограничение. До этого госкомпания Pemex целых 75 лет контролировала всю нефтяную цепочку. Это седьмая по объему добычи нефтяная компания мира с годовой выручкой порядка сто миллиардов долларов, обеспечивающая треть доходов бюджета Мексики.

Тогда интерес к мексиканским углеводородам проявили и российские компании. Однако эффект от нововведений почувствовался не сразу: первые два тендера 2015 года оказались не слишком успешными, однако декабрьский тендер стал самым крупным. Тогда было выбрано 25 разработчиков месторождений.

Что касается в целом иностранный прямых инвестиций в Мексике, то в период с 2000 по 2008 год их средний прямой прирост составил шесть процентов, то есть в итоге $198 млрд. Кризис 2008 года значительным образом изменил объемы иностранных прямых инвестиций в мексиканскую экономику. По итогам 2008 года объем иностранных вложений составил $18 млрд, что на 31,6% меньшей, чем годом ранее. Стоит отметить, что основная доля зарубежный инвестиций, то есть 77,4%, приходится на обрабатывающем, добывающем и финансовом секторах.