Оренбург, 24 августа, 2016, 10:21 — ИА Регнум. Депутаты Оренбургской области 24 августа приняли проект обращения к председателю правительства РФ Дмитрию Медведеву о передаче памятника федерального значения — здания Оренбургского высшего авиационного училища, в котором 1955−1957 годах учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин, в госсобственность Оренбуржья, передает корреспондент ИА REGNUM.

Часть памятника федерального значения находится в заброшенном состоянии

«Сегодня мы говорим, что область понимает важность этого объекта и понимает, какие колоссальные усилия придется приложить, чтобы он заработал так, как мы хотим. А мы хотим, чтобы там разместилось кадетское училище, туда переместились все атрибуты училища, в котором учился Гагарин, и чтобы там было полноценное учебное заведение. Для этого необходимо будет в будущем приложить колоссальные усилия и колоссальные средства. Но тем не менее вот этим обращением мы говорим примерно так: если федеральная власть не хочет заниматься этим объектом, мы просим передать его в нашу собственност, ь и мы будем им заниматься. По крайней мере будет понятно, как вносить сюда средства, не нарушая Бюджетный кодекс», — сказал председатель Заксобрания Оренбургской области Сергей Грачев.

Он также сообщил: «В министерствах идут движения, но, зная, каким образом решаются вот эти межведомственные вопросы, принято решение направить обращение председателю правительства. Думаем, что тогда реакция будет быстрее».

Напомним, что первоначально инициатором обращения выступил лидер фракции эсеров Владимир Фролов. Однако первый проект обращения не был поддержан коллегами-депутатами. Второй проект обращения инициирован уже всеми партиями регионального парламента.

«Фракция «Справедливая Россия» полностью поддерживает это обращение. Мы (фракция «Справедливой России» — ИА REGNUM) отозвали свое обращение, которое направляли в мае месяце этого года. Что хочется сказать: пять лет потребовалось органам государственной власти, правительству Оренбургской области, Законодательному собранию все-таки принять консолидированное решение. В 2011—2013 годы наши обращения в адрес правительства, губернатора заканчивались ответами, что министерство обороны не принимает решения по данному вопросу. Мы неоднократно предлагали Заксобранию обратиться по этому вопросу в связи с позицией бывшего министра обороны Сердюкова, не желающего решать вопросы», — отметил Владимир Фролов.

«Я всегда удивлялся, почему правительство РФ, почему министр обороны… вот так относится к национальному достоянию России и Советского Союза. И когда уже начали палить этот дом, понятно для кого; когда зайдет захват территорий прилегающих; когда ясно стало, к чему это дело клонится (восемь лет было брошено здание)… Почему правительство жестко не поставило вопрос своевременно?» — сказал депутат.

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«Фракция КПРФ считает делом чести сохранение данных помещений и как музея нашего училища, и как музея первого космонавта нашей планеты и передаче области», — сказал депутат Вячеслав Рябов и добавил, что впоследствии главным вопросом станет обеспечение достойного финансирования музея.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сейчас здание находится в аварийном состоянии. В начале мая 2016 года в заброшенной части произошел пожар, который стремительно распространился на жилую часть дома. Из-за ЧП в городе был объявлен режим ЧС. Полиция в качестве основной версии озвучила причину пожара: двое подростков в пустующей части здания жгли костер.

В министерстве культуры и внешних связей Оренбургской области указывают на сложности в предъявлении претензий по поводу аварийного состояния здания из-за неразберихи с собственником. Если со стороны улицы Советской жилая часть дома находится в управлении УК «Оренбургская», то владение другой частью здания вызывает у чиновников вопросы.

Справка:

Здание по адресу Советская, 1 поставлено на государственную охрану Постановлением Совета Министров РСФСР № 624 от 04.12.1974 г.

Кирпичное четырех-пятиэтажное здание расположено в историческом ядре города Оренбурга, в квартале № 398 на участке, отсеченном улицами: Советской, Набережной, 9-го Января и переулком Неплюевским. Построено в 1871—1874 гг. на месте дома, где с основания города жили оренбургские губернаторы, а с начала XIX века размещалось военно-сиротское отделение, преобразованное затем в школу военных кантонистов. Последняя развилась в военно-начальную школу и затем была преобразована в военную гимназию, для которой старые здания оказались тесны. В связи с этим военное ведомство приняло решение о строительстве нового здания. Автор проекта неизвестен, строительство вело управление Оренбургской инженерной дистанции.

Изначально здание выполняло функцию военного училища, проводившего обучение и воспитание детей чинов регулярных войск Отдельного Оренбургского корпуса. Впоследствии (с 1887 года) приобрело статус кадетского корпуса. После революции здание было национализировано и приспособлено под жилые помещения коммунального заселения. В годы Великой Отечественной войны здесь разместили эвакуированную в Оренбург школу авиационного боя, впоследствии ставшую Оренбургским высшим авиационным училищем, где в 1955—1957 гг. учился первый в мире летчик-космонавт Юрий Гагарин.

В конце ХХ в. училище было расформировано. В настоящее время часть здания находится в муниципальной собственности города и выполняет жилую функцию, часть находилась в хозяйственном ведении ФГУП «Государственное предприятие по реализации военного имущества» и пустует.