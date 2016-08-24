Чита, 24 августа, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Забайкальским аграриям, пострадавшим из-за засухи, будет оказана финансовая помощь, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона со ссылкой на слова врио губернатора Натальи Ждановой.

Ван Гог. Солнечный день

«Сотрудниками регионального министерства сельского хозяйства направлены документы в федеральное ведомство для проведения экспертной оценки на компенсацию ущерба. Первый этап экспертизы пройден. Правительство Забайкальского края получило заверение от министерства сельского хозяйства Российской Федерации в том, что забайкальским аграриям будет оказана первоначальная помощь в размере 350 млн рублей», — сказала глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в этом году в результате засухи в Забайкальском крае погибло 40% посевов яровых культур. Предварительный ущерб от недобора урожая составит более 1 млрд рублей. Особенно сложная ситуация в юго-восточных, хлеборобных районах Забайкальского края.