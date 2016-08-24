Москва, 24 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум. В Москве подводят итоги одного из этапов программы по благоустройству городских территорий «Моя улица»: новою дорожную разметку нанесли на 16 улицах. На данный момент маркировку дорог проводят в Театральном проезде и на Охотном Ряду. Завершить работы планируют до конца августа 2016 года, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дорожная разметка

«На 16 улицах появилась новая разметка в рамках программы «Моя улица». Сейчас на обновлённых улицах в полном объёме запущено автомобильное движение», — говорится в сообщении.

Так, разметку нанесли на Тверской улице, Новом Арбате, Моховой, Воздвиженке, Знаменке, Арбатской площади, на площади Арбатские Ворота и других улицах.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, для разметки рабочие используют белый и желтый термопластик, который покрывают светоотражающими частицами, чтобы ее можно было увидеть и в ночное время.

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Напомним, разметку по программе «Моя улица» начали наносить на дорогах в августе 2016 года. Около 1800 квадратных метров линий появилось на участке Тверской улицы от Моховой до Настасьинского переулка.

Чтобы не перекрывать проезжую часть полностью, работы проводят ночью. Сроки нанесения разметки могут перенестись при неблагоприятной погоде: дороги должны быть сухими, чтобы можно было их маркировать.