Каркамыш, Турция, 24 августа, 2016, 10:16 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Заправка

Боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) произвели 24 августа минометный обстрел территории Турции в ответ на авиаудар ВВС Анкары по их позициям в Сирии, сообщает Reuters.

По данным источников в вооруженных силах страны, исламисты нанесли удар по территории, прилегающей к турецкому городу Каркамыш. Мины упали на пустом поле.

Напомним, спецназ Турции при поддержке авиация страны и ВВС коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) начал операцию по очистке от боевиков группировки приграничных с Турцией районов.