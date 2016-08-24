Тамбов, 24 августа, 2016, 10:11 — ИА Регнум. Все школы Тамбова прошли проверку и оказались готовыми к началу нового учебного года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, все здания прошли приемку с первого раза. Проверяла школы специально созданная комиссия, в которую вошли представители мэрии, правоохранительных органов, ГИБДД, МЧС, ФСБ и Роспотребнадзора.

Александр Кержнер. В первый класс ( фрагмент). 1950

Всего 1 сентября учиться в Тамбове пойдут 26,6 тысячи школьников, из них 3,1 тысячи — первоклассники.

«Одной из положительных тенденций является уменьшение доли детей, занимающихся во вторую смену. Ожидается, что после ввода в эксплуатацию второго корпуса СОШ №1 в северной части города и открытия православной гимназии коэффициент комфортности возрастет еще больше», — говорится в сообщении пресс-службы.

ИА REGNUM напоминает, что в Тамбовской области приемка школ должна закончиться 24 августа. По данным на 17 августа, 35% школ и 31% учреждений дополнительного образования приняты без замечаний.