Чебоксары, 24 августа, 2016, 10:10 — ИА Регнум. В Приволжском федеральном округе в мае-июле 2016 года уровень безработицы (отношение численности безработных к численности рабочей силы) составил 4,8% (без исключения сезонного фактора), что ниже среднероссийского показателя (5,5%).Самая высокая безработица зарегистрирована в Пермском крае, Башкирии, Кировской области и Чувашии. Об этом свидетельствуют данные Росстата по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

gks.ru Данные Росстата

В июле в Поволжье численность рабочей силы (экономически активного населения) в возрасте 15−72 лет составила 15,5 млн человек. В том числе более 2 млн человек насчитывалось в Башкирии и Татарии, по 1,7 млн человек — в Нижегородской и Самарской областях. Минимальная численность рабочей силы отмечена в Марий Эл (358 тыс. человек), Мордовии (444,3 тыс. человек), Ульяновской области (651,5 тыс. человек) и Чувашии (662,5 тыс. человек).

В численности рабочей силы 14,8 млн человек классифицировались в Поволжье как занятые экономической деятельностью и 746,2 тыс. человек — как безработные с применением критериев МОТ (то есть не имели работы или доходного занятия, искали работу и были готовы приступить к ней в обследуемую неделю). В абсолютных цифрах наибольшее число безработных зарегистрировано в Башкирии (110,8 тыс. человек), Пермском крае (85 тыс. человек) и Татарии (81,6 тыс. человек). Минимальное количество безработных было в Марий Эл (13,4 тыс. человек) и Мордовии (17,5 тыс. человек).

Уровень безработицы в Приволжском федеральном округе в мае-июле составил4,8%. Выше среднеокружного показателя безработица была в Пермском крае (6,4%), Башкирии (5,5%), Кировской области (5,4%), Чувашии (5,2%), Удмуртии и Саратовской области (5,1%). Минимальный уровень безработицы отмечен в Марий Эл (3,7%), Мордовии и Татарии (3,9%). В Нижегородской и Самарской области уровень безработицы составил 4,3%, в Ульяновской области — 4,5%, Оренбургской и Пензенской областях — 4,6%.

Уровень занятости населения (отношение численности занятого населения к общей численности населения обследуемого возраста) в Поволжье по итогам мая-июля составил 66,4% (в РФ — 65,9%). Лидерами стали Татария (69,4%) и Самарская область (69,2%), на последних местах — Пермский край (62,7%) и Башкирия (63,3%).