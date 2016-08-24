Якутск, 24 августа, 2016, 11:18 — ИА Регнум. Обрушившийся в Топонском районе Якутии мост был частью автодороги республиканского значения «Яна» и находился на её 78-м километре. Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM руководитель муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Томпонского района» Алексей Коротких, тяжёлую технику на другой берег перекидывало ООО «Дортранс», она нужна была для ремонта подмытой паводком автодороги.

Архип Куинджи. Осенняя распутица.1872

«23 августа при переброске большегрузной дорожной техники через мост произошёл провал одной секции моста, в результате чего движение по автодороге стало невозможно. Сообщение между селом Тополиное и районным центром остановлено», — пояснил руководитель МКУ ЕДДС.

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Алексей Коротких подтвердил, что ездить по автодороге большегрузам действительно было запрещено. «Но со стороны «Дортранса» это была вынужденная мера: ремонт повреждённой дождями автодороги был завершён по одну сторону моста, и его нужно было продолжать на другой стороне», — отметил он, пояснив, что одним из факторов, способствующих обрушению, также стало то, что берег подмыло вышедшей из берегов рекой.

Режим ЧС введён в Томпонском районе республики ещё 27 июля — с тех пор, как автодорогу «Яна» размыло в нескольких местах. Чинила её техника «Дортранса». Оценят ущерб от обрушения моста и определят сроки ремонта сотрудники управления автодороги, которые должны прибыть на место обрушения в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, проблемы с автомобильным сообщением у жителей села Тополиное начались ещё в середине июля. Из-за размытия автодороги «Яна» в нескольких местах проехать по ней удавалось с того времени только на УАЗах и с переменным успехом, местные жители делали объезды своими силами, рискуя.