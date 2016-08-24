Улан-Удэ, 24 августа, 2016, 10:03 — ИА Регнум. В Бурятии отменили фестиваль традиционных игр народов республики. Организаторов оповестили об этом лишь за две недели до начала мероприятия, подготовка к которому велась с прошлого года.

city3012.ru Шагай наадан (игра в кости)

«К сожалению Фестиваль традиционных игр народов Бурятии решили отменить по инициативе Зампреда Правительства И.М. Егорова. Мол денег нет! И это сообщают за две недели до мероприятия (((Вот почему в нашем минспорте делают, так как захотят? Захотел запланировал, захотел урезал, захотел забрал обратно. При этом напрочь забывают свои обещания! Это единственное мероприятие в году, где активно продвигаются народные игры. Мне в лицо так и говорят не до Фестивалей — кризис на дворе!!! Извините господа чиновники, но Формат Фестиваля — это единственный способ хоть как-то поддерживать традиционные игры», — говорится на странице федерации этноспорта Бурятии в соцсети «ВКонтакте» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

ИА REGNUM удалось связаться с главой федерация этноспорта Бурятии Алексеем Гыргеновым. Он рассказал, что впервые фестиваль прошел в 2015 году: «Прошло мероприятие успешно, с бюджетом 1 млн рублей. Деньги выделялись по линии министерства спорта. Решили сделать его традиционным, ежегодным. В первую очередь, инициатива исходила от депутатов Народного хурала (парламент Бурятии — прим. ИА REGNUM ). Деньги на фестиваль 2016 года заложили в бюджет. Фестиваль должен был состояться в сентябре, была проделана большая работа по подготовке. И вот в начале августа нам объявляют, что бюджет мероприятия сократили до 500 тысяч рублей. Мы не отчаялись и продолжали подготовку. Но буквально за две недели нам объявили, что «денег нет», фестиваля не будет».

По словам Гыргенова, он понимает, что «на дворе кризис», и республика небогатая, «но решить эту ситуацию можно было более цивилизованно, а не ставить перед фактом за две недели до мероприятия»: «К сожалению, наши традиционные игры не являются видами спорта, соответственно, они не получают никакой поддержки. Единственный формат, который сегодня возможен, — это проведение фестиваля. О том, что его не будет, мы узнали за две недели до мероприятия, такой ответ пришел за подписью зампреда республиканского правительства Иннокентия Егорова».

«Это мероприятие мы подали на национальную премию по событийному туризму по линии Федерального агентства по туризму. Написали по нему грант в ЮНЕСКО. Одним из прописанных критериев было ежегодное проведение фестиваля. Это должно было стать его преимуществом. Понимаете, национальные игры — это один из способов самовыражения любого народа, который живет в Бурятии. И об этом нельзя молчать, нельзя это забывать», — подытожил собеседник ИА REGNUM.

В комментариях под новостями в местных СМИ, а также с соцсетях развернулась дискуссия вокруг отмены фестиваля. Жители Бурятии возмущены ситуацией, по их словам, это единственное мероприятие в году, где активно продвигаются народные игры. Однако нашлись и те, кто встал на защиту чиновников из Минспорта: «Мы работаем и без выходных и до позднего вечера и один такой пост о министерстве накладывает тень на весь коллектив, хотя в нем трудятся много достойных людей и не по их вине сокращают бюджет… к сожалению очень часто в сетях ругают чиновников обобщая, а почему бы не писать конкретно фамилии тех кто не справляется, а не грести всех под одну гребенку».

Республиканское министерство спорта и молодежной политики отреагировало на возмущенные сообщения жителей региона и организаторов фестиваля. На сайте Минспорта появилась информация о том, что фестиваль традиционных игр народов Бурятии вовсе не отменили, просто в этом году он пройдет «в ином формате».

«В этом году формат проведения фестиваля изменился. В прошлом году фестиваль был инициирован депутатами Народного хурала РБ и членами Федерального Собрания Российской Федерации от РБ и проводился в городе Улан-Удэ. На Международном Всебурятском фестивале «Алтаргана-2016» приняли участие команды со всех районов республики по национальным играм и видам спорта. По итогам которого поступили предложения от муниципальных образований о проведении Фестиваля традиционных игр народов Бурятии в другом формате: не общее республиканское мероприятие, а на местах. В целях привлечения большего количества местных жителей и пропаганды здорового образа жизни было принято решение о проведении Фестиваля в районах республики», — говорится в сообщении министерства спорта и и молодежной политики Бурятии.

Однако организаторов фестиваля, которые вели подготовку к мероприятию с прошлого года, этот ответ, естественно, не устроил. В соцсетях уже звучали комментарии, что это лишь отписка, реакция властей на происходящее и попытка сгладить скандал.

Напомним, I Республиканский фестиваль традиционных игр народов Бурятии прошел в Улан-Удэ в прошлом году. В министерстве спорта и молодежной политики ИА REGNUM сообщили, что в 2015 году в мероприятии приняли участие более 1 500 человек из 17 районов республики. На фестивале были представлены перетягивание палки, шагай наадан, битва на бревне с подушками, метание гири, городки, лапта и другие народные игры.

На проведение фестиваля выделялось финансирование в размере 1 млн рублей. Призовой фонд был сформирован за счет средств депутатов Народного хурала и членов Федерального Собрания РФ от Республики Бурятия в размере 1 млн руб.