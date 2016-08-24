Москва, 24 августа, 2016, 10:00 — ИА Регнум. Пара USD/RUB прервала свое восхождение, правда, коррекция была незначительной: всего лишь до однодневного минимума 64,12, в то время как нефть спускалась до 3-дневного антирекорда. Таким образом, по мнению старшего аналитика ГК Forex Club Алены Афанасьевой, рубль будет и далее усиленно реагировать на каждое падение Brent, однако с неохотой расти на удорожании углеводородов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Шансы на то, что в сегодня, 24 августа, распродажи повторятся, вполне существенны. Во-первых, сообщения по поводу участия Ирана в сентябрьской встрече могут развеять официальные лица. Во-вторых, Минэнерго публикует еженедельный отчет по коммерческим запасам нефти. Не исключен рост показателя выше прогнозных значений, что может вновь вызвать опасения по поводу роста дисбаланса спроса и предложения», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, пара USD/RUB все же может сделать попытку пробраться выше 65,00 в ходе сегодняшних торгов при стечении соответствующих факторов», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 августа, говорится в сообщении регулятора. Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,47 руб., он вырос на 1,03 руб. Доллар подрос на 56,06 коп. и составил 64,77 руб. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,86% — до 49,53 доллара за баррель.