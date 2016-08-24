Москва, 24 августа, 2016, 09:59 — ИА Регнум. Глава министерства образования и науки России Ольга Васильева возьмет на контроль вопрос сокращения сельских школ в Крыму. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 августа Васильева заявила в Общественной палате, отвечая на вопрос о том, что в Крыму начали закрывать сельские школы из-за недостатка финансовых средств.

Маковский В.Е. В сельской школе.

«С Общественной палатой, с гражданами на местах мы возьмем это на контроль, проверим и примем те решения, которые должны быть приняты», — заявила Васильева.

«Потому что на сегодняшний день в проекте бюджета Крыма на 2017 год предусматриваются значительные средства на приведение всех школ в соответствие с требованиями федеральных стандартов», — продолжила она.

Отметим, что в рамках «часа с министром» в Общественной палате к Васильевой обратились с просьбой снизить пороги требований к школам в Крыму. Многие из них закрываются из-за несоответствия новым требованиям — в учебных учреждениях нет нужного оборудования, в том числе для организации собственного комбината питания.

Ольга Васильева 19 августа сменила Дмитрия Ливанова на посту главы Минобрнауки. Эксперты отмечали, что назначение произошло накануне выборов.