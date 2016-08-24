Москва, 24 августа, 2016, 09:46 — ИА Регнум. Глава Минобрнауки Ольга Васильева не собирается руководствоваться каким-либо определенным планом сокращений вузов и филиалов — каждый конкретный случай будет рассматриваться отдельно. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 августа, об этом Васильева заявила в Общественной палате, отвечая на вопрос о «жесткой» политике в отношении аккредитации филиалов известных вузов.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«На сегодняшний день говорить о том, что я пришла и у меня какой-то план сокращений — совершенно неуместно. Ни о какой жесткости говорить никто не будет. Я говорила уже не один раз, что мы должны посмотреть, что есть у нас, взять то хорошее, что уже есть», — заявила Васильева.

Министр заверила: «Никакого плана, никакой самоцели в закрытии филиалов не существует».

«Никакой количественной сетки по реорганизации вузов не существует. В этой работе, более того, приостановлены до принятия решений те процессы, которые были запущены», — продолжила министр. «Будет рассматриваться каждый отдельный случай, и существуют работающие оценки качества и филиалов в том числе», — добавила она.

19 августа Ольга Васильева сменила Дмитрия Ливанова на посту министра образования и науки. До назначения она работала в администрации президента РФ.