Рим, 24 августа, 2016, 09:28 — ИА Регнум. В результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду (24 августа) в центральной Италии, погибли как минимум 12 человек. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на данные местных властей.

zeml.info Землетрясение

По данным сейсмологов, первый подземный толчок магнитудой 6,0 произошел в 03:36 (04:36 мск). Эпицентр землетрясения находился около города Аккумоли (область Лацио) на глубине около 4-х км от земной поверхности. Второй толчок магнитудой 5,4 был зафиксирован в 04:34 (05.34 мск) в области Умбрия.

Согласно поступающим данным, от удара природы серьезно пострадали области Лацио, Умбрии и Марке, там зафиксированы разрушения жилых домов.

Глава национальной службы Гражданской обороны Фабрицио Курчо уже заявил, что система гражданской обороны полностью эффективна.

«Существуют трудности в плане достижения некоторых районов, — сказал он. — Оказание медицинской помощи гарантировано».

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