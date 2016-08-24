Владикавказ, 24 августа, 2016, 09:22 — ИА Регнум. Во Владикавказе коллективу клинической больницы скорой помощи представлен новый руководитель. Как сообщает 24 августа корреспондент ИА REGNUM, исполнять обязанности главного врача медучреждения поручено опытному специалисту Асланбеку Моргоеву. Соответствующий приказ подписан новым руководителем Минздрава Северной Осетии Михаилом Ратмановым.

Андрей Курнаков. Ответственные за жизнь. 1980

С новым назначением власти и лично временно исполняющий обязанности главы региона Вячеслав Битаров связывают надежды на улучшение работы ведущего медицинского учреждения, решение вопроса с погашением долгов в размере около 90 млн рублей и улучшение качества оказания жителям республики медицинских услуг. В больнице, как отметил Битаров, не должно быть проблем с лекарственным обеспечением, жалоб пациентов на качество лечения, открытого хамства медицинских работников и вымогательства денежных средств.

«Дважды лично проверял в ночное время, как функционирует медучреждение, видел там пьяных охранников и раскрытые двери реанимационного отделения, в котором не было даже шприцев. Пациентов заставляли все покупать, хотя на складе были необходимые лекарства. Здесь произошел и вопиющий случай, когда врача хирургического отделения задержали за взятку в 20 тысяч рублей. Медик отказался оперировать пожилого человека без денег. Всего этого не должно быть в государственной больнице. С учетом всего этого мы и потребовали сменить руководителя», — прокомментировал кадровое назначение на встрече с жителями селения Кадгарон Ардонского района Вячеслав Битаров.

Отметим, что ранее в республике разгорелся скандал вокруг руководителя Минздрава региона Михаила Ратманова, решившего навести порядок в лечебном учреждении и принявшего решение уволить главного врача клинической больницы скорой помощи Казбека Зураева. В защиту своего руководителя выступили члены трудового коллектива больницы. Они с открытым письмом обратились к президенту России Владимиру Путину, а также к другим руководителям федеральных и республиканских органов власти с просьбой оставить Казбека Зураева в должности главного врача. Коллектив выразил полное доверие своему руководителю и потребовал уволить самого руководителя министерства Михаила Ратманова.

Напомним, что нехватка лекарств, вымогательство со стороны медперсонала и врачебные ошибки вынудили власти республики начать чистку в системе здравоохранения. В результате своего поста лишился временно исполняющий обязанности руководителя Минздрава республики Таймураз Ревазов. Руководитель РСО-Алания Вячеслав Битаров назвал существующее положение дел в медицине недопустимым и заявил о необходимости полного воссоздания системы здравоохранения. Реанимировать же ее поручил врачу из Иваново, 40-летнему кандидату медицинских наук Михаилу Ратманову, утвержденному 8 августа главой Минздрава РСО-Алания.