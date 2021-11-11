Красногорск, 24 августа, 2016, 10:19 — ИА Регнум. Кадастровая стоимость ряда дачных участков в Московской области завышена, однако оценка, которая будет применена через год, будет существенно ниже показателей 2013 года. Основной проблемой в формировании кадастровой стоимости остается нестабильный рынок недвижимости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил член комитета Мособлдумы по вопросам имущественных отношений, землепользования, природных ресурсов и экологии Никита Чаплин. Парламентарий посоветовал дачникам области, при возникновении недовольства качеством проведенной ранее оценки, обращаться в комиссию областного Росреестра.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 На даче

«Основной проблемой является рынок, так как кадастровая оценка проводилась в 2013 году и рынок недвижимости был выше, чем в 2016 году. Но главное, что изменилась рыночная цена. Эта сторона имеет экономическую причину. Кадастровая оценка, которая будет применена через год, будет существенно ниже, но в отношении наших дачных и садоводческих участков она должна быть пересмотрена в меньшую сторону, особенно в отношении тех участков, которые предоставлялись в шестидесятых, семидесятых, восьмидесятых годах. Люди своим трудом облагораживали территории под линиями электоропередач, на болотах», — пояснил Чаплин, подчеркнув, что одним из выходов из сложившейся ситуации является оспаривание кадастровой оценки в Росреестре области.

Как, в свою очередь, отмечает пресс-служба Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Московской области, каждому второму заявителю удается снизить кадастровую стоимость недвижимости.

«За семь месяцев 2016 года комиссией по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости комиссия при Управлении Росреестра по Московской области рассмотрено 604 заявления. В отношении 313 заявлений (52%) приняты положительные решения. Следовательно, налоговая нагрузка на правообладателей таких объектов недвижимости будет снижена», — отмечают в управлении.

По мнению Чаплина, завышенная кадастровая оценка — не проблема отдельного муниципалитета Подмосковья. Основной проблемой является рост задолженности по земельному налогу.

«Есть муниципалитет, где низкая собираемость налогов. Не вижу проблемы в каком-то отдельном муниципалитете, где завышена кадастровая оценка, так как она проводилась не ими, а по единой схеме. Не может быть, что где-то она завешена, а где-то — нет. Такого не может быть по техническим причинам. А собираемость налогов действительно ниже, где-то муниципальные власти не дорабатывают — это да», — заключил депутат.

Отметим, по словам первого заместителя министра имущественных отношений Московской области Владислава Мурашова, в регионе есть три района, где ситуация с кадастровой стоимостью является неприемлемой.

«Это Истринский район, Солнечногорский район. Здесь у нас идет на 50−70% превышение кадастровой стоимости над рыночной. В Щелковском районе такая же ситуация», — пояснил Мурашов еще в апреле 2015 года, отметив, что проблемы с превышением кадастровой цены над рыночной есть в 25% поселений Московской области.

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Напомним, с 1 января 2015 года в области был введён новый порядок расчёта налога на имущество физических лиц. Его стали рассчитывать, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения, а не из инвентаризационной стоимости, которая, как правило, была ниже рыночной в 10−20 раз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 августа премьер-министр РФ Дмитрий Медведев призвал к созданию единой системы оценки стоимости дачных участков: «И факт в том, что с такой ситуацией нужно заканчивать. У нас с 1 января 2017 года вступает в силу закон по государственной кадастровой оценке, и этим будет заниматься бюджетная организация, бюджетные учреждения, причем, по, насколько я понимаю, единой федеральной методике».