Тверь, 24 августа, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Дополнительно более 280 млн рублей выделено из федерального бюджета на развитие сельского хозяйства тверской области. Средства будут направлены на развитие животноводства, производства молока и растениеводства, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства области. Распределение средств обсуждалось на заседании облправительства, состоявшегося 23 августа под председательством исполняющего обязанности губернатора Игоря Рудени.

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

219 млн рублей из полученных средств будет направлено на субсидирование инвестиционных кредитов, строительства свиноводческих комплексов. 67 млн рублей направят на поддержку молочного производства. Еще 3 млн получит картофелеводство. Кроме этого, за счет перераспределения средств областного бюджета 500 тыс. рублей будет выделено на поддержку приобретения сельхозтехники.

Дополнительные средства Федерации позволят сохранить динамику улучшения показателей отрасли, увеличить объемы производимой продукции в АПК. При этом важно смотреть на перспективу и расширять зону охвата получателей поддержки, считает глава региона.

Как отмечалось на заседании, в этом году в отрасли произошло увеличение показателей. Так, производство зерна увеличилось на 35%, на 18% — картофеля, хорошие цифры по льну, овощам. Устойчиво улучшается ситуация и в животноводстве. В этом году в регионе произведено более 137 тыс. тонн мяса. Остановлен спад в производстве молока. Закрепление тенденции ожидается за счет строительства новых комплексов в Конаковском, Андреапольском, Калининском районах.

«При увеличении производства молока есть риски по его реализации. В связи с этим в следующем году мы увеличим финансирование по производству сыров, готовой молочной продукции», — заявил Игорь Руденя.

Также в планах региональной власти — дать новый импульс развитию тепличного хозяйства и выращиванию овощей в отрытом грунте.