Вашингтон, 24 августа, 2016, 09:10 — ИА Регнум. Американским специалистам удалось успешно завершить эксперимент по восстановлению клеток головного мозга мышей после инсульта. Для устранения повреждений нервной ткани биологи применили стволовые клетки и специальный белок, результаты опытов опубликованы в журнале Nature Medicine.

Восстаноление

Берислав Злокович и его коллеги из университета Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе синтезировали вещество 3K3A-APC, подобное протеину С — белку, который не повзоляет крови сворачиваться внутри организма, а также препятствует гибели клеток в результате неправильного включения механизма апоптоза — самоуничтожения клеток.

В течение нескольких месяцев ученые наблюдали за мышами, перенесшими искусственный инсульт. В организм животных были введены стволовые клетки и 3K3A-APC. В результате новые нейроны и другие составляющие нервной ткани замещали мертвые клетки в поврежденных участках мозга. Процесс происходил быстрее, чем у группы мышей, которым ученые ввели только стволовые клетки.

В дальнейшем специалисты намерены продолжить испытания терапии на добровольцах.