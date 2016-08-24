Каракас, 24 августа, 2016, 09:01 — ИА Регнум. Власти США используют сложившуюся неблагоприятную ситуацию на нефтяном рынке против России и стран ОПЕК. Об этом, как передает Life.ru, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро в эфире программы «В контакте с Мадуро».

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«Энергетическая политика США, которой они придерживались в последние годы, создает энергетический и финансовый хаос, — заявил президент. — Они хотят погрузить весь нефтяной рынок в хаос, чтобы ударить по России и странам ОПЕК».

При этом Мадуро добавил, что центральной целью Вашингтона является также Венесуэла.

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