Анкара, 24 августа, 2016, 09:00 — ИА Регнум.



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Танки армии Турции подошли к границе с Сирией, ведут огонь по целям, однако не переходят границу, сообщает Reuters со ссылкой на турецкие СМИ.

Ранее сообщалось, что бронетанковые войска перешли на территорию Сирии.

В то же самое время авиация Анкары при поддержке ВВС коалиции по борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нанесла удары по позициям исламистов поблизости от приграничного сирийского города Джераблус.

Напомним, армия Турции при поддержке самолётов коалиции во главе с США начала операцию по освобождению города Джераблус на севере Сирии от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Ранее глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил о готовности Анкары «оказать полную поддержку» так называемой вооружённой оппозиции в Сирии, которая готовится к штурму занимаемого террористами города Джераблус.