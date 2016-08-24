Екатеринбург, 24 августа, 2016, 09:16 — ИА Регнум. Ситуация связанная с отстранение сборной России от участия в Параолимпиаде гораздо сложнее, так как этому предшествовало исключение Параолимпийского комитета России из международного движения, сообщила исполнительный директор специального Олимпийского комитета Свердловской области Ольга Бойко корреспонденту ИА REGNUM.

paralymp.ru Параолимпийские игры

«Теперь это означает, что мы попадаем под запрет на любые соревнования под флагом параолимпийского движения до восстановления членства. Нужно приложить все силы, чтобы как можно скорее вернуться в международное параолимпийское движение», — считает Ольга Бойко.

По её мнению, сейчас ситуацию с отстранением уже невозможно изменить, но необходимо принять как можно скорее все меры, чтобы дисквалификация спортсменов не затянулась на долгие годы. «Россия не должна брать курс на конфронтацию. Нужно немедленно вступить в диалог и снять с себя все, даже необоснованные подозрения. Сейчас не время раздувать истерию и ни в коем случае нельзя культивировать обиду», — считает Ольга Бойко.

Она сообщила, что отстранение от участия в Параолимпийских играх в Рио-де-Жанейро станет тяжёлым испытанием для российских спортсменов и тренеров. «Больше всего жалко ребят и тренеров, их жалко до невозможности. Тренеры и их подопечные вложили годы труда, чтобы достичь высоких результатов, а теперь их остановили в полшаге от Паралимпиады», — считает Ольга Бойко.

В свою очередь лидер паравелокоманды «Армада» Алексей Обыденнов выразил надежду что России удастся доказать свою правоту и спортсмены отправятся на соревнования. «Мы продолжаем готовиться к Олимпиаде, тренировки идут в плановом режиме. Сейчас сборы проходят в Италии. Мы верим, что обязательно поедем в Рио-де-Жанейро. У олимпийской сборной России была похожая ситуация, тянули до последнего, но ребята всё же выступили на играх. Все мы ждем официального заявления Паралимпийского комитета России по этому поводу», — передаёт пресс-служба НПО «Уралвагонзавода» заявление спортсмена.

Напомним, что 7 августа Международный параолимпийский комитет лишил членства Параолимпийский комитет России (ПКР) и объявил об отстранении всей сборной России от соревнований. Российская сторона попыталась восстановить право на участие в Параолимпийских играх через суд. Однако 23 августа Спортивный арбитражный суд оставил иск ПКР без удовлетворения.

Параолимпиада-2016 состоится с 7 по 18 сентября в Рио-де-Жанейро.