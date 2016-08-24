Ростов-на-Дону, 24 августа, 2016, 08:53 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону открывается второй международный фестиваль мотивационного кино и спорта «Bridge of arts-2016» — «Мост искусств». Красную ковровую дорожку, на которой будут блистать звезды кино и спорта, вновь постелют на Театральной площади. Как сообщили ИА REGNUM в горадминистрации, торжественное открытие фестиваля состоится 25 августа.

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В первый день работы «Bridge of arts-2016», 24 августа, в донской столице будет открыт памятник российскому кинопромышленнику Александру Ханжонкову. Скульптура уже установлена на пересечении проспекта Буденновского и улицы Красноармейской.

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Программа второго дня — весьма насыщенная. Перед тем, как на Театральной площади соберется весь бомонд, а также зарубежные гости кинофестиваля, состоится открытие выставки под названием «Пойдём в кино». Экспозиция познакомит гостей областного музея краеведения с историей российского кинематографа. Особое место занимают личные вещи актеров, а экскурсоводы расскажут о знаменитых донских режиссерах и актерах.

Гости «Моста искусств» посетят Таганрог, где пройдут торжества в честь легендарной актрисы Фаины Раневской. В частности, состоится праздник «Зонтичное утро или культурное потрясение», откроется фотовыставка «Удивительная Фаина Раневская», пройдет историко-музыкальный вечер «Таганрог — моя первая любовь». Также будут показаны фильмы с участием знаменитой таганроженки.

Также Ростовская область примет участие во всероссийской акции «Ночь кино». 27 августа зрители под открытым небом в парке имени Горького в донской столице увидят «Батальонъ», «Легенда № 17» и «Смешарики. Легенда о золотом драконе».

В рамках фестиваля мотивационного кино пройдет специальный кинопоказ, в программу которого вошли 18 лент, снятых на Дону. Большая часть из кинолент будет продемонстрирована впервые.

Напомним, что впервые кинофестиваль «Bridge of arts-2016» прошел в донском регионе в 2015 году. Церемонию открытия провели известная ростовская актриса Ирина Безрукова и актер Владислав Ветров. Почетными гостями стали американские актеры Марк Дакаскос, Томми Листер, Матиас Хьюз. В нынешнем году также ожидается прибытие известных режиссеров и актеров.