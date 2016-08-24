Москва, 24 августа, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Российский рубль 23 августа оставался под давлением. Котировки пары USD/RUB достигали уровня 64,71. Однако в дальнейшем пара откатилась в район уровня 64,20. Но это, по мнению аналитика ГК Forex Club Ирины Роговой, уже в большей степени было вызвано технической коррекцией и налоговым периодом в России, когда традиционно растет спрос на рублевую ликвидность.

Дарья Антонова ИА REGNUM Курс валют

«Цены на нефть продолжают снижение, и это открывает путь к новой волне ослабления рубля. К тому же не на пользу российской валюте играют и ожидания по риторике Йеллен на симпозиуме в Джексон-Хоул. При условии, что Brent продолжит снижение, пара USD/RUB уже сегодня, 24 августа, может попытаться превысить отметку 65,00», — считает эксперт.

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Как сообщало ИА REGNUM, Банк России повысил официальные курсы доллара США и евро к рублю на 24 августа, говорится в сообщении регулятора. Так, официальный курс евро установлен на отметке 73,47 руб., он вырос на 1,03 руб. Доллар подрос на 56,06 коп. и составил 64,77 руб. Цена на нефть марки Brent снизилась на 0,86% — до 49,53 доллара за баррель.